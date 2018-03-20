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|Савченко психически здорова. Психиатр Глузман
|20.03.2018 11:09
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Накалившаяся до предела ситуация вокруг народной избранницы Надежды Савченко вызвала бурные дискуссии по поводу ее персоны не только в обществе, но и между ее коллег по парламенту.
В частности, на минувшей неделе Савченко заявила о том, что видела, как во время Евромайдана спикер парламента Андрей Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина". Позднее она извинилась и уточнила, что ошиблась и имела в виду нардепа Сергея Пашинского, а не Парубия.
В ответ на это Пашинский заявил, что первое следственное действие в отношении Савченко должно заключаться в том, чтобы следователь вынес постановление о психиатрической экспертизе.
"Я абсолютно убежден, что этому человеку нужна медицинская помощь на первом этапе.
Нельзя ее судить в таком состоянии, в котором она сейчас находится", – заявил нардеп.
Известный диссидент, правозащитник, врач-психиатр Семен Глузман в контексте ситуации с Савченко привел историю Демокрита и Гиппократа.
"Этой истории много веков. Жители городка Абдеры, отличавшиеся практическим умом и сугубой почтительностью к храмам, посчитали своего философствующего земляка помешанным.
Ибо Демокрит говорил такие странные вещи…
К продолжавшему буянить Демокриту пригласили лекаря, дабы он утвердил Демокрита в обыкновенном, привычном для всех взгляде на мир.
С острова Кос прибыл всезнающий врач – Гиппократ", — написал Глузман на своей странице в Facebook.
После наблюдения за свежими политическими новостями политический знаток Николай Спиридонов вспомнил об одном из малоизвестных, почти секретных методов пропаганды – методе "Гнилой селёдки". Об этом сам политолог пишет на своей странице в Facebook.
"Суть метода в том, что человеку выдвигается максимально грязное и скандальное обвинение, которое… никто даже не пытается доказать.
Основная цель – спровоцировать широкое обсуждение в СМИ.
Поскольку обвинение становится предметом широкого обсуждения, то у него непременно находятся и сторонники", – разъясняет Спиридонов.
При этом независимо от того, кого больше, защитников или обвинителей, имя жертвы снова и снова повторяется в связи с несуразным обвинением, добавляет политолог.
"Обвиняемый намертво пропитывается "гнилой селёдкой" и её запах увы, становится уже частью имиджа", – подытожил знаток.