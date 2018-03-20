В пяти случаях нападения были совершены членами ультраправых групп

В пяти случаях потерпевшие и их адвокаты жаловались на затянуты и неэффективные расследования, указывая также на отсутствие прозрачности. В пяти из этих случаев нападения были совершены членами ультраправых групп, причем правоохранительные органы присутствовали, но не предотвратили и не прекратили незаконные действия " , - говорится в докладе Управления.

В качестве примеров нападений на журналистов и препятствования их деятельности приведены инциденты с сотрудниками "Радио Свобода" , блокировка канала NewsOne и офиса "Вести" , избиение журналиста в Святошинском суде, нападение на Руслана Коцаба и корреспондента Шарий.net.

"3 февраля 2018 года женщина-репортер была заблокирована членами праворадикальной группы" С14 ", которые допросили ее и угрожали ей. Присутствующие полицейские не вмешивались" , - описали ситуацию с журналисткой Шарий.net.