Участие в соревнованиях национальной мужской футбольной команды и присутствие на матчах исландских болельщиков не будет запрещено

Таким образом Исландия хочет выступить в поддержку Великобритании по "делу Скрипача", сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местное издание RÚV.

Как пишет издание, по словам министра иностранных дел страны Гудлаугура Топ Тордарсона, полный бойкот чемпионата исландским правительством будет означать, что ни один исландский чиновник не будет присутствовать на мероприятиях ЧМ-2018. При этом участие в соревнованиях национальной мужской футбольной команды и присутствие на матчах исландских болельщиков не будет запрещено. Это, по словам Тордарсона, "сомнений не вызывает" .

Министр отметил, что участие в ЧМ-2018 для футболистов из Исландии "уникальная возможность".

"Очень важно, чтобы сейчас, когда мы вызвали к себе такой большой интерес, мы воспользовались этой возможностью" , - сказал Гудлаугур Топ Тордарсон.

Обсуждение в исландском правительстве возможного бойкота ЧМ-2018, по его данным, связано с "делом Скрипача".

"Это, конечно, (в случае одобрения, - ред.) Станет ответом на события в Великобритании" , - добавил глава ведомства, отметив, что "это очень серьезные вещи, которые связаны не только с британцами" .

Отметим, что члены королевской семьи Великобритании, а также британские чиновники не будут присутствовать на мундиале в России. Соответствующее объявление сделала премьер-министр Тереза Мэй.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.