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|Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президентские выборы в РФ
|20.03.2018 11:28
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https://www.facebook.com/marat.guelman.9/posts/1890023524342373
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. За Собчак проголосовали 1,67% россиян.Навального ЦИК РФ отказался регистрировать кандидатом в президенты из-за его судимости.
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