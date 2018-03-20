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|Яценюк в интервью польским СМИ: Должны создать украинскую-польскую коалицию вроде франко-германской
|20.03.2018 11:28
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"Если политики будут пытаться сделать из себя историков, это вызовет катастрофу в украинском-польских отношениях""Надо безотлагательно остановиться и изменить повестку дня. Перевернуть страницу и отдать историю историкам, а политики - будущее", - подчеркнул руководитель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью польскому телеканалу TVN24 во время визита в Варшаву 16 марта.
Фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк напомнил, что во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве он обратился к польским партнеров "сделать все возможное, чтобы остаться объединенными с Украиной, не открывать" ящик Пандоры "истории": "Конечно, мы должны изучать историю. Но для меня бесспорно, что мы имеем творить историю ".
Лидер "Народного фронта" напомнил, что Украине и Польше удалось прийти к примирению 20 лет назад.
"Если политики будут пытаться сделать из себя историков, это повлечет нас в катастрофу в наших двусторонних отношениях. Надо безотлагательно остановиться и изменить повестку дня. Перевернуть страницу и отдать историю историкам, а политики - будущее" , - отметил Арсений Яценюк.
Он отметил, что многие в мире вдохновленный франко-германской коалицией: "Мы должны создать такую же - украинский-польский коалицию. Это будет победой для обеих наших наций" .
Арсений Яценюк выразил надежду, что Конституционный суд Польши пересмотрит статьи польского закона об Институте национальной памяти, содержит упоминание о "украинских националистов".
"Верю, что украинские и польские политики не просто примирятся, а стоять плечом к плечу, чтобы сделать наши нации сильными, процветающими и демократическими" , - сказал руководитель "Народного фронта"