Украина усиливает межведомственное сотрудничество с Великобританией в сфере противодействия киберугрозами

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

"Украина усиливает межведомственное сотрудничество с Великобританией в сфере противодействия киберугрозами. Первые консультации между Украиной и Великобританией начались сегодня в Лондоне", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сенат США был внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

Документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти и уменьшения зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий.

Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан президентом США.