Входящие в бизнес-группу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа "Group DF" создали систему вывода денег в теневой сектор экономики, заявила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган. Прокуратура заявила, что предприятия Фирташа вывели в теневой сектор 500 млн грн Фото: ЕРА "В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ОАО "Азот", ОАО "Рівнеазот", ГП "Химик" ПАО "АЗОТ" и другими, которые входят в бизнес-группу "Group DF", организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", – заявила она.По данным прокуратуры, для вывода средств в теневой сектор экономики подконтрольные Фирташу предприятия заключили договор страхования с компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования" и другими страховыми компаниями, входящими в бизнес-группу "Group DF".На основании договоров страховым компаниям были перечислены фиктивные страховые взносы на заведомо ненужные страховые случаи, которые не могли наступить.В дальнейшем средства выводились при помощи заключения фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физических лиц."После прогнозируемого невозврата кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн. грн", – заявила Сарган.Она сообщила, что 19 марта были проведены санкционированные обыски в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений. https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1885838378156344 Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, с тех пор он находится в Австрии, ожидая решения об экстрадиции в Соединенные Штаты. В Америке бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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