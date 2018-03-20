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ГПУ открыла уголовное производство за неуплату налогов предприятиями Фирташа
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20.03.2018 11:44
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Входящие в бизнес-группу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа
"Group DF" создали систему вывода денег в теневой сектор экономики,
заявила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган. Прокуратура
заявила, что предприятия Фирташа вывели в теневой сектор 500 млн
грн Фото: ЕРА "В течение 2015-2017 годов членами организованной
преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом
подконтрольных украинскому олигарху Фирташу, предприятий, а именно:
ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ОАО "Азот", ОАО "Рівнеазот",
ГП "Химик" ПАО "АЗОТ" и другими, которые входят в бизнес-группу
"Group DF", организована деятельность ряда фиктивных предприятий и
подконтрольных страховых компаний", – заявила она.По данным
прокуратуры, для вывода средств в теневой сектор экономики
подконтрольные Фирташу предприятия заключили договор страхования с
компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования"
и другими страховыми компаниями, входящими в бизнес-группу "Group
DF".На основании договоров страховым компаниям были перечислены
фиктивные страховые взносы на заведомо ненужные страховые случаи,
которые не могли наступить.В дальнейшем средства выводились при
помощи заключения фиктивных кредитных договоров и договоров
купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий
и подставных физических лиц."После прогнозируемого невозврата
кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение
фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом
наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные
в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям
реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от
уплаты налогов составляет более 500 млн. грн", – заявила
Сарган.Она сообщила, что 19 марта были проведены санкционированные
обыски в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев
ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.
https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1885838378156344
Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу
Федерального бюро расследований США, с тех пор он находится в
Австрии, ожидая решения об экстрадиции в Соединенные Штаты. В
Америке бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для
получения лицензии на разработку месторождений титана.
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