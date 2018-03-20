Для РФ не существует "красных линий", считает глава МИД Украины

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в интервью Deutsche Welle.

"Речь идет о всеобъемлющем и скоординированный ответ. Без такого ответа, без определенного рода платформы для трансатлантического сообщества - а я вижу Украину важной частью трансатлантического сообщества - Россия попытается вмешаться в демократические институты. Поэтому нам нужна жесткая ответ на угрозу России", - подчеркнул министр .

Глава украинского МИД предложил ввести целенаправленные санкции.

"Могло бы быть больше политического давления. Вариантов, чтобы противостоять российским нетрадиционным угрозам, может быть много: в сфере энергетики, в кибергалузи и в других сферах", - подчеркнул он.

Действенным Климкин считает бойкот Чемпионата мира по футболу.

"С самого начала не было полного понимания поведения России и ее намерений, следовательно многим людям требовалось время, чтобы понять, что такое РФ и ее режим. Однако сейчас отношение к ЕС меняется. В Европе готовы к единому ответу", - убежден дипломат.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащую" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.

66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.