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Климкин предложил усилить давление на Россию
20.03.2018 11:44
Климкин предложил усилить давление на Россию
Для РФ не существует "красных линий", считает глава МИД Украины
После атаки с ядовитым газом в Великобритании Запад должен был увидеть, что для РФ не существует "красных линий" и усилить давление на Москву.
Климкин предложил усилить давление на Россию Фото: ukrinform.ua

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в интервью Deutsche Welle.

"Речь идет о всеобъемлющем и скоординированный ответ. Без такого ответа, без определенного рода платформы для трансатлантического сообщества - а я вижу Украину важной частью трансатлантического сообщества - Россия попытается вмешаться в демократические институты. Поэтому нам нужна жесткая ответ на угрозу России", - подчеркнул министр .

Глава украинского МИД предложил ввести целенаправленные санкции.

"Могло бы быть больше политического давления. Вариантов, чтобы противостоять российским нетрадиционным угрозам, может быть много: в сфере энергетики, в кибергалузи и в других сферах", - подчеркнул он.

Действенным Климкин считает бойкот Чемпионата мира по футболу.

"С самого начала не было полного понимания поведения России и ее намерений, следовательно многим людям требовалось время, чтобы понять, что такое РФ и ее режим. Однако сейчас отношение к ЕС меняется. В Европе готовы к единому ответу", - убежден дипломат.

Напомним, 4 марта  Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери  понадобилась 21 человеку .

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что  этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".

Премьер-министр Великобритании Тереза  Мэй пообещала "надлежащую" ответ  в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.

66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.

В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипач был освобожден и получил убежище в Великобритании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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