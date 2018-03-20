Повестку восьмой сессии Верховной Рады VIII созыва поддержали 239 нардепов. Рада приняла повестку восьмой сессии Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Спикер парламента Андрей Парубий под стенограмму внес в повестку законопроекты №8059, №8108, №6391-1. Проект постановления подержали 239 нардепов.До этого во вторник Парубий трижды выносил проект постановления на голосование, но он не набирал необходимого количества голосов, следовательно он объявлял перерыв для консультаций с главами парламентских фракций и групп.Восьмая сессия работы Верховной Рады восьмого созыва открылась 6 февраля. Последнее пленарное заседание восьмой сессии запланировано на 13 июля 2018 года.Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '237390'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

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