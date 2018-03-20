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|В США запретили криптовалюта Венесуэлы El Petro
|20.03.2018 11:52
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Правительство Венесуэлы считает, что это решение незаконно и не соответствует международному правуПрезидент США Дональд Трамп подписал приказ, запрещающий любые финансовые операции в США, связанные с новой криптовалютой Венесуэлы El Petro.
Фото: sfs.gov.ua
Об этом сообщает Reuters .
"El Petro - это отчаянная попытка коррумпированного режима обмануть международных инвесторов. Инвестирование в нее следует рассматривать как непосредственную поддержку диктатуры и ее попытки подорвать демократический строй в Венесуэле", - сказал представитель администрации США.
Правительство Венесуэлы считает, что это решение незаконно и не соответствует международному праву. "Эти односторонние санкции представляют собой имперскую агрессию, направленную на наших граждан", - говорится в заявлении правительства.
20 февраля Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюта под названием El Petro . Правительство страны рассчитывает, что использование новой технологии поможет в преодолении социально-экономического кризиса и гиперинфляции.