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Когда много и долго говоришь, есть шанс проговориться - список посадок Зеленского
10.10.2019 12:10

Соня Кошкина

Сперва - прямая речь, потом расскажу суть. 
 

Итак. 

 

Цитата: Когда я пришёл, на другой день думал, мы будем сажать всех коррупционеров. При этом когда первые наручники надели, все сказали «ай, яй, яй», президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: «ок», но я могу собирать совещания и говорить с правоохранителями какие их действия? Ага, так можно. А если ходит злодей по улице, мне звонят и говорят: «этот человек убивает, врет, был депутатом»... я могу их спросить: где посадки таких людей? Ну, вы можете, но очень аккуратно. То есть, я должен ещё слова подбирать! Не дай Боже, это будет влияние ...Выйдите на улицу и у ста людей спросите: «Пашинский - злодей? Я вам сто из ста даю, люди скажут «да». 

Когда много и долго говоришь, есть шанс проговориться - список посадок Зеленского

Теперь рассказываю. 

Некоторое время тому я узнала, что в Офисе Президента действительно проводилось больше совещание с силовиками, на предмет того «а где посадки?». Причём не просто посадки, но «чтоб быстро и понравилось людям». 
 

 

Не/законность - не важна (не шучу). 
 

 

Именно в такой тональности обсуждалось. 
 

 

Ключевое «быстро» и «понравилось людям». 
 

 

В рамках разговора определили четыре приоритетных дела. 
 

 

Первое - Порошенко (тут все понятно). 
 

 

Второе - Пашинский. 
 

 

Третье - Жеваго (его вчера в розыск  объявили). 
 

 

Четвёртое я пока не знаю. Занимаюсь. 


Честно говоря, я не поверила сперва. Подумала, что источник не так передаёт смысл - недоговаривает, искажает и тд. 
 

 

Потому что не может в ОП обсуждаться порядок (!!) и приоритетность (!!) дел, чтоб «быстро» и «понравилось людям». 
 

 

Именно, что «выйдите на улицу и спросите» (тут смотря в каком городе выходить. Главное, во Львов или Самбор не завеяться случайно). 

 

 

Но оказалось, что не только в ОП, но ещё и с узким кругом депутатов, которые ... голосовали за это руками (против высказались восемь человек). 

 

 

Тут я окончательно прифигела и стала усиленно проверять. 
 

 

Все подтвердилось. 
 

 

Почему не написала сразу? 
 

 

Источников было два. 
 

 

Надежных, проверенных, но два. 
 

 

А у меня старая привычка: опираться на три. Всегда. Особенно если речь о столь серьезных вещах. 
 

 

Ну а раз сам Владимир Александрович все подтвердил, то кто я, чтоб молчать?

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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