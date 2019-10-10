Соня Кошкина

Цитата: Когда я пришёл, на другой день думал, мы будем сажать всех коррупционеров. При этом когда первые наручники надели, все сказали «ай, яй, яй», президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: «ок», но я могу собирать совещания и говорить с правоохранителями какие их действия? Ага, так можно. А если ходит злодей по улице, мне звонят и говорят: «этот человек убивает, врет, был депутатом»... я могу их спросить: где посадки таких людей? Ну, вы можете, но очень аккуратно. То есть, я должен ещё слова подбирать! Не дай Боже, это будет влияние ...Выйдите на улицу и у ста людей спросите: «Пашинский - злодей? Я вам сто из ста даю, люди скажут «да».

Теперь рассказываю.

Некоторое время тому я узнала, что в Офисе Президента действительно проводилось больше совещание с силовиками, на предмет того «а где посадки?». Причём не просто посадки, но «чтоб быстро и понравилось людям».



Не/законность - не важна (не шучу).



Именно в такой тональности обсуждалось.



Ключевое «быстро» и «понравилось людям».



В рамках разговора определили четыре приоритетных дела.



Первое - Порошенко (тут все понятно).



Второе - Пашинский.



Третье - Жеваго (его вчера в розыск объявили).



Четвёртое я пока не знаю. Занимаюсь.



Честно говоря, я не поверила сперва. Подумала, что источник не так передаёт смысл - недоговаривает, искажает и тд.



Потому что не может в ОП обсуждаться порядок (!!) и приоритетность (!!) дел, чтоб «быстро» и «понравилось людям».



Именно, что «выйдите на улицу и спросите» (тут смотря в каком городе выходить. Главное, во Львов или Самбор не завеяться случайно).

Но оказалось, что не только в ОП, но ещё и с узким кругом депутатов, которые ... голосовали за это руками (против высказались восемь человек).

Тут я окончательно прифигела и стала усиленно проверять.



Все подтвердилось.



Почему не написала сразу?



Источников было два.



Надежных, проверенных, но два.



А у меня старая привычка: опираться на три. Всегда. Особенно если речь о столь серьезных вещах.



Ну а раз сам Владимир Александрович все подтвердил, то кто я, чтоб молчать?