Украинский самолет Ан-225 "Мрія" совершил первый полет после того,
как его отремонтировали и модернизировали. Видео взлета самого
большого самолета в мире сняла ТСН. "Мрія" поднялась на высоту 12
км и протестировал навигационное оборудование. После двухчасового
полета самолет вернулся на аэродром в Гостомеле (Киевская область.
"Полет прошел очень хорошо, оборудование работает просто
замечательно. Удивительно, самолет не летал полтора года, но он
хотя "Мрія" провела тестовый полет Фото: ЕРА (архив) Ан-225 "Мрія"
был разработан киевским конструкторским бюро им. Олега Антонова в
80-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально
предназначался для транспортировки космических кораблей
многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с
2000-х годов используется для коммерческих
перевозок."Мрія" существует в единственном экземпляре. Второй
подобный самолет был заложен на предприятии "Антонов" в Киеве,
однако его так и не достроили.видео Видео: tsn.ua
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