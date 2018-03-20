Суд начал рассматривать апелляцию на арест Рубана, на заседании присутствует Савченко. Трансляция
20.03.2018 12:08
Апелляционный суд Киева 20 марта начал рассматривать жалобу на
арест главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, подозреваемого
в подготовке терактов и незаконном хранении оружия. На суд явилась
внефракционный нардеп Надежда Савченко, которую подозревают в
сговоре с Рубаном для проведения теракта в Киеве. Она намерена
взять Рубана на поруки. Трансляцию ведет телеканал "112 Украина".
| Рубана арестовали 9 марта Фото: hromadske.ua
Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское"
в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии
оружия на подконтрольную Киеву территорию.9 марта
ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное
обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к
преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного
кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под
залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан
планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной
Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на
жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017
года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную
партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса"
якобы координировал свои действия с лидерами группировки
"ДНР".видео Видео: 112
Украина Online / YouTube