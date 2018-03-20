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|Loboda показала, как поет ее дочь
|20.03.2018 12:16
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мое дитя распевается перед сном * #учимсяделатьвибратоПубликация от LOBODA * (@lobodaofficial) 19 Мар 2018 в 9:31 PDT
9 апреля 2018 года дочери Лободы исполнится семь лет. Отец ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым Лобода рассталась в 2014 году. Вскоре Loboda станет мамой во второй раз. Она лично подтвердила вторую беременность.
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