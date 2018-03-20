Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что готова взять главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана на поруки, "так как этот человек действительно любит Украину", а "у нас не концлагерь сталинского режима 37-го года". Савченко: Рубану с украинскими спецслужбами и другими ведомствами удалось освободить более 800 украинцев Фото: ЕРА (архив) "Я считаю возможным взять на поруки Владимира Рубана, так как этот человек действительно любит Украину. Он может не любить власть, так как ее не любит 98% Украины. Но у нас не концлагерь сталинского режима 37-го года, чтобы посадить всю Украину. Этот человек действительно является волонтером, действительно является талантливым переговорщиком", – заявила нардеп. По ее словам, Рубану с украинскими спецслужбами и другими ведомствами удалось освободить более 800 украинцев. Нардеп считает, что ему необходимо продолжать свою деятельность, поскольку "война не закончилась". Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.Апелляционный суд Киева 20 марта начал рассматривать жалобу на арест главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов и незаконном хранении оружия. Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия с лидерами группировки "ДНР".15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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