Военный знаток Юрий Колесников считает, что украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме, могли отравить "по приколу". знаток считает, что Сенцова отравили Фото: ЕРА "Сейчас мы знаем, что Сенцов умирает. Подчеркиваю, умирает. И по всем признакам, это отравление радиоактивным веществом. Не исключено, что Сенцова отравили "по приколу", – отметил Колесников. 25 августа 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. В феврале-марте 2016 года его этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в Челябинск. В колонию в Лабытнанги Олега Сенцова перевели в октябре того же года.12 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности обменять задержанных в Украине российских военных на Сенцова, журналиста Романа Сущенко и других украинских заложников, удерживаемых в России.16 марта сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что в колонии на Ямале у ее брата ухудшается состояние здоровья. "Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", – написала Каплан. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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