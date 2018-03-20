"Своими заявлениями Венгрия играет на руку России"

Комментируя протест Будапешта против размещения в Берегово батальона украинских военных, Боднар отметил, что "своими заявлениями Венгрия играет на руку России".

"Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО, венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему является контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов", - написал заместитель министра в своем Twitter .

Боднар отметил, что требование Венгрии отложить реализацию закона Об образовании до 2023 года является манипулятивной, поскольку правительство Украины уже утвердил законопроект о продлении переходного периода до 2023 года.

Дипломат также отметил, что есть четкие указания Венецианской комиссии, указывающие, каким образом следует усовершенствовать реализацию закона.

"Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних двусторонних отношений" , - резюмировал Боднар.

Напомним, что м инистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО , который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.