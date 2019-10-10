 Вопрос амнистии на Донбассе обсудят во время встречи в нормандской формате, без амнистии не будет обмена с РФ. Зеленский - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Вопрос амнистии на Донбассе обсудят во время встречи в нормандской формате, без амнистии не будет обмена с РФ. Зеленский
10.10.2019 12:29

Без Нормандского формата Россия не согласится на обмен пленными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона

Вопрос амнистии на Донбассе обсудят во время встречи в нормандской формате, без амнистии не будет обмена с РФ. Зеленский

По его словам, существует несколько списков на обмен пленными.

"Существует у нас пока два списки обмена. Они так и делятся, люди крымчане, они находятся в списке людей, о которых мы должны говорить в принципе только с РФ.

 

От боевиков этот вопрос не зависит вовсе.

 

Другой список - люди, которые на территории "ЛНР" и "ДНР".

 

Этот список тоже есть.

 

Третий - это люди, которые не имеют подтверждения со стороны "ЛНР" и "ДНР", что эти люди у них есть.

 

По первым двум трекам мы просто готовы хотя завтра.

 

Скажу, что РФ декларирует нам, что без Нормандского формата мы не дойдем до этого вопроса". 

 

Во время встречи в нормандском формате нужно обсудить вопрос амнистии жителей Донбасса.

По словам президента, нужно обсудить, каким образом должна происходить амнистия на Донбассе и кого она должна касаться.

 

"По поводу амнистии вы тоже знаете, что принят этот закон? В тумбочки лежит, да и все.

 

Я не знаю, где он лежит ...

 

Честно говоря, и почему приняло правительство этот закон, Рада приняла этот закон и не передала прошлом президенту на подпись.

 

Никто не отвечает на этот вопрос.

 

Этот вопрос должен обсуждаться в нормандской формате.

 

То есть это будет за закон? Что это будет за амнистия? Кого мы амнистируем, каким образом?

 

Кто в целом должен рассматриваться в формате амнистии?

 

Гражданские люди, которые работали медиками и учителями, их это касается?", - заявил Зеленский.

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