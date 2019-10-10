Сводка Новостей
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|Вопрос амнистии на Донбассе обсудят во время встречи в нормандской формате, без амнистии не будет обмена с РФ. Зеленский
|10.10.2019 12:29
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Без Нормандского формата Россия не согласится на обмен пленными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона
По его словам, существует несколько списков на обмен пленными.
Во время встречи в нормандском формате нужно обсудить вопрос амнистии жителей Донбасса.
По словам президента, нужно обсудить, каким образом должна происходить амнистия на Донбассе и кого она должна касаться.