Без Нормандского формата Россия не согласится на обмен пленными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона

По его словам, существует несколько списков на обмен пленными.

"Существует у нас пока два списки обмена. Они так и делятся, люди крымчане, они находятся в списке людей, о которых мы должны говорить в принципе только с РФ. От боевиков этот вопрос не зависит вовсе. Другой список - люди, которые на территории "ЛНР" и "ДНР". Этот список тоже есть. Третий - это люди, которые не имеют подтверждения со стороны "ЛНР" и "ДНР", что эти люди у них есть. По первым двум трекам мы просто готовы хотя завтра. Скажу, что РФ декларирует нам, что без Нормандского формата мы не дойдем до этого вопроса".

Во время встречи в нормандском формате нужно обсудить вопрос амнистии жителей Донбасса.

По словам президента, нужно обсудить, каким образом должна происходить амнистия на Донбассе и кого она должна касаться.

"По поводу амнистии вы тоже знаете, что принят этот закон? В тумбочки лежит, да и все. Я не знаю, где он лежит ... Честно говоря, и почему приняло правительство этот закон, Рада приняла этот закон и не передала прошлом президенту на подпись. Никто не отвечает на этот вопрос. Этот вопрос должен обсуждаться в нормандской формате. То есть это будет за закон? Что это будет за амнистия? Кого мы амнистируем, каким образом? Кто в целом должен рассматриваться в формате амнистии? Гражданские люди, которые работали медиками и учителями, их это касается?", - заявил Зеленский.

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