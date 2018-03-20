Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвиняет главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана и внефракционного нардепа Надежду Савченко по тем статьям, которые можно инкриминировать ему лично. Об этом Савченко заявила в Апелляционном суде Киева. 15 марта Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com По словам нардепа, Луценко обвиняет главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана и ее саму по тем статьям, которые можно "инкриминировать ему лично"."Нарушая презумпцию невиновности, он обвиняет Рубана и меня по тем статьям, которые можно инкриминировать ему лично. Хотя бы за одно публичное выступление со сцены на Майдане, за призыв, что утром тут будет оружие, мы снесем эту власть. Это был публичный призыв к свержению власти вооруженным путем. Поэтому на месте генпрокурора я бы очень обдуманно подходила к очередной ахинее, которую он нес тогда со сцены и несет сейчас, как считает генеральный прокурор без образования", – заявила Савченко.Апелляционный суд Киева 20 марта начал рассматривать жалобу на арест главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов и незаконном хранении оружия. Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия с лидерами группировки "ДНР".13 марта издание "Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном военном перевороте в Украине. 15 марта Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.21 марта комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представление Генпрокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного депутата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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