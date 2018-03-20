"Требования по е-декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины"

Соответствующее заявление размещено в Twitter канадского председательства в Группе послов "Большой семерки".

"Требования по е-декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией" , - отмечается в сообщении.

"Группа стран" Большой семерки "решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательное урегулирование, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона до 1 апреля" , - говорится в сообщении.

Напомним, что 23 марта Верховная Рада Украины утвердила изменения к электронному декларированию , которым военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов освобождают от обязанности заполнять электронные декларации.

Кроме того, Верховная Рада попыталась, но не смогла отменить результаты голосования за изменения в е-декларирования. В Понедельник, 27 Марта, спикер Андрей Парубий подписал закон №6170, что заставляет антикоррупционные организации подавать е-декларации, и направил его на подпись Президенту.

В свою очередь международная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и ее отделения в Украине призвали украинскую власть отменить противоречивые поправки в Закон "О предупреждении коррупции», согласно которым антикоррупционные активисты и их контрагенты должны подавать е-декларации.

Как известно, 27 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон , согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

В июле 2017 Порошенко зарегистрировал два законопроекта, отменяющие е-декларирования для активистов, но зато - добавляют в законодательство требования о дополнительном отчетности общественных организаций (проект 6674) и о санкциях для тех, кто нарушил эти требования или допустил ошибку (проект 6675) . Именно эти два документа были направлены на экспертизу по запросу мониторингового комитета ПАСЕ.