Апелляционный суд Киева отказался передать главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана на поруки внефракционному нардепу Надежде Савченко. Рубана задержали 8 марта Фото: Сергей Иванча / Facebook Суд отказал Рубану в изменении меры пресечения на домашний арест, а также отказался передать его на поруки внефракционному нардепу Надежде Савченко.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия с лидерами группировки "ДНР".15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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