Сводка Новостей
- В Кишиневе покупатель подорвал гранату в магазине: два человека погибли
- Суд в России отклонил апелляцию Сущенко на продление его ареста
- Суд Киева оставил Рубана под арестом
- Предварительные слушания по делу Сущенко состоятся 27 марта - адвокат
- Депутаты провалили законопроекты о среднесрочное бюджетное планирование и наблюдательные советы в госбанк
|Во время подъема на гору в Карпатах погиб турист из Ужгорода
|20.03.2018 12:48
|
Еще двух туристов нашли спасателиВ субботу, 17 марта, трое туристов поднимались на гору Поп Иван в Закарпатской области и заблудились.
Карпаты. Фото: Юрий Литвиненко
Один из туристов погиб, сообщает УНИАН со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
"19 марта ориентировочно в 16:46 работники Яворницкого ПРВ в долине Гропа нашли одного из туристов, 1986 г.р., жителя г.. Ужгород. По его словам, их группа разделилась и один из туристов, 1984 г.р., житель г. . Ужгород, погиб ориентировочно между горной Гропа и г. Выход " , - говорится в сообщении.
Третий турист самостоятельно сошел с горы и остановился у местных жителей.
Напомним, что в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность , также спасатели предупреждают о повышении уровня воды на реках Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей в ближайшие дни.