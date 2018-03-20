Еще двух туристов нашли спасатели

Один из туристов погиб, сообщает УНИАН со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"19 марта ориентировочно в 16:46 работники Яворницкого ПРВ в долине Гропа нашли одного из туристов, 1986 г.р., жителя г.. Ужгород. По его словам, их группа разделилась и один из туристов, 1984 г.р., житель г. . Ужгород, погиб ориентировочно между горной Гропа и г. Выход " , - говорится в сообщении.

Третий турист самостоятельно сошел с горы и остановился у местных жителей.