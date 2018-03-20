Сводка Новостей
- В Кишиневе покупатель подорвал гранату в магазине: два человека погибли
- Суд в России отклонил апелляцию Сущенко на продление его ареста
- Суд Киева оставил Рубана под арестом
- Предварительные слушания по делу Сущенко состоятся 27 марта - адвокат
- Депутаты провалили законопроекты о среднесрочное бюджетное планирование и наблюдательные советы в госбанк
|Беременная Лонгория показала живот на седьмом месяце беременности
|20.03.2018 12:56
|
Sunday Fundays!! Thank you @melissaodabashdesign for the beautiful dresses that fit my belly! * #SundayFundayПубликация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 18 Мар 2018 в 10:18 PDT
My kind of Sunday, napping with THREE babies! *Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 18 Мар 2018 в 8:46 PDT
О беременности актрисы стало известно в декабре 2017 года. Тогда она была уже на четвертом месяце беременности.Для Лонгории ребенок станет первым. Для ее жена, президента компании Televisa Хосе Антонио Бастона, – четвертым.Пара оформила отношения весной 2016 года.
Поделитесь статьей с друзьями