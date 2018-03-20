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Беременная Лонгория показала живот на седьмом месяце беременности
20.03.2018 12:56
Беременная актриса Ева Лонгория продемонстрировала округлившийся живот. Лонгория вскоре родит первенца Фото: evalongoria / Instagram

Sunday Fundays!! Thank you @melissaodabashdesign for the beautiful dresses that fit my belly! * #SundayFunday

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 18 Мар 2018 в 10:18 PDT

My kind of Sunday, napping with THREE babies! *

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 18 Мар 2018 в 8:46 PDT
О беременности актрисы стало известно в декабре 2017 года. Тогда она была уже на четвертом месяце беременности.Для Лонгории ребенок станет первым. Для ее жена, президента компании Televisa Хосе Антонио Бастона, – четвертым.Пара оформила отношения весной 2016 года.

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