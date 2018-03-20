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|В Кении усыпили последнего самца северного белого носорога
|20.03.2018 12:56
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Ученым удалось собрать генетический материал носорогаНосорог по имени Судан, последний мужчина крупнейшего по размерам подвида носорогов - северного белого носорога - умер в возрасте 45 лет в Кении.
Тривога. Фото: UNIAN
"Он был ласковым гигантом с необычным характером. Учитывая его размер, многие его боялись, но в нем не было ни капли жестокости" , - сказал представитель кенийского заповедника Ol Pejeta Элоди Сампера, пишет "Интерфакс-Украина" .
Представитель заповедника отметил, что ученым удалось собрать генетический материал носорога и есть надежда, что подвид удастся восстановить, сообщает CNN.
В природоохранной организации WildAid, что курировала умершего носорога, сообщили, что команда ветеринаров принял решение усыпить носорога после значительного ухудшения состояния животного.
"Нам остается только надеяться, что мир получит урок печальной смерти Судана и сделает все, чтобы положить конец торговле рогами носорогов" , - заявил директор организации Питер Найтс.
"Несмотря на то, что стоимость рогов падает в Китае и Вьетнаме, браконьерство все еще грозит всем видам носорогов" , - добавил Найтс.
Напомним, что Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США официально объявила восточную пуму вымершим видом "на основании доступной научной и коммерческой информации".