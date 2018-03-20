Президент Украины Петр Порошенко и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани обсудили усиление сотрудничества между странами в сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры. Порошенко пригласил эмира Катара посетить Украину с визитом Фото: president.gov.ua встретился с эмиром государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба президента 20 марта.Стороны отметили рост показателей двусторонней торговли. Они также заявили про заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и оборонной сферах, а также в областях энергетики, транспорта, медицины, образования и туризма.В пресс-службе президента Украины сообщили, что во время переговоров речь шла об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике, сфере транспортной инфраструктуры и перспективах поставок катарского сжиженного газа на украинский рынок.Стороны договорились о проведении межправительственной экономической комиссии в 2018 году. Порошенко пригласил эмира Катара посетить Украину с ответным визитом.До этого Порошенко встретился с премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом Абдуллой бин Насером бин Халифой Аль Тани и обсудил возможность реализации украинскими компаниями инфраструктурных проектов в рамках подготовки Катара к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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