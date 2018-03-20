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Порошенко обсудил с эмиром Катара перспективы поставок катарского сжиженного газа на украинский рынок
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20.03.2018 13:04
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Президент Украины Петр Порошенко и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад
Аль Тани обсудили усиление сотрудничества между странами в сельском
хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры.
Порошенко пригласил эмира Катара посетить Украину с визитом Фото:
president.gov.ua встретился с эмиром государства Катар шейхом
Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба
президента 20 марта.Стороны отметили рост показателей двусторонней
торговли. Они также заявили про заинтересованность в дальнейшем
расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной,
сельскохозяйственной и оборонной сферах, а также в областях
энергетики, транспорта, медицины, образования и туризма.В
пресс-службе президента Украины сообщили, что во время переговоров
речь шла об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве,
энергетике, сфере транспортной инфраструктуры и перспективах
поставок катарского сжиженного газа на украинский рынок.Стороны
договорились о проведении межправительственной экономической
комиссии в 2018 году. Порошенко пригласил эмира Катара посетить
Украину с ответным визитом.До этого Порошенко встретился с
премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом
Абдуллой бин Насером бин Халифой Аль Тани и обсудил возможность
реализации украинскими компаниями инфраструктурных проектов в
рамках подготовки Катара к проведению чемпионата мира по футболу
2022 года.
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