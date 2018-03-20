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В Кишиневе покупатель взорвал гранату в магазине: два человека погибли, еще двое ранены
20.03.2018 13:12
Покупатель поссорился с продавщицей и взорвал на выходе из магазина гранату, сообщает издание publika.md. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На месте происшествия работает полиция Фото: publika.md По предварительной информации, между покупателем и продавщицей произошла ссора. Он купил сигареты и у входа подорвал гранату.Среди погибших – продавщица и мужчина. Еще двое пострадавших в момент взрыва находились в магазине.На месте происшествия работает полиция.

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