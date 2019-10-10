Сводка Новостей
- Если они начнут есть друг друга, я их распущу. Это факт. Зеленский о Раде
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|Если они начнут есть друг друга, я их распущу. Это факт. Зеленский о Раде
|10.10.2019 12:48
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ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО РАСПУСТИТ ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ ГОД, ЕСЛИ "ОНИ (ДЕПУТАТЫ - ред.) НАЧНУТ ЕСТЬ ДРУГ ДРУГА"
Также Зеленский намекнул депутату Александру Дубинскому, что вопросы взаимодействия Украины с МВФ - это вопросы правительства.
У президента спросили, действительно ли "Слуга народа" является "слугой МВФ".
Зеленский ответил, что говорил с Дубинским "откровенно". И что тема МВФ вообще не вопрос депутатов, а тема правительства.
Состоянием на сейчас в пресс-марафоне с Зеленском прошла только четвертая группа журналистов. То есть - 40 журналистов. Из 300. За 3,5 часа. Это значит, что при сохранении темпа на марафон нужно больше 26 часов