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Если они начнут есть друг друга, я их распущу. Это факт. Зеленский о Раде
10.10.2019 12:48

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО РАСПУСТИТ ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ ГОД, ЕСЛИ "ОНИ (ДЕПУТАТЫ - ред.) НАЧНУТ ЕСТЬ ДРУГ ДРУГА"

Если они начнут есть друг друга, я их распущу. Это факт. Зеленский о Раде

 

 "Я не хочу ломать партию Слуга народа.

 

Если она сами начнут есть друг друга, я через год их распущу", - заявил президент. 

Также Зеленский намекнул депутату Александру Дубинскому, что вопросы взаимодействия Украины с МВФ - это вопросы правительства.

У президента спросили, действительно ли "Слуга народа" является "слугой МВФ". 

Зеленский ответил, что говорил с Дубинским "откровенно". И что тема МВФ вообще не вопрос депутатов, а тема правительства. 

 

"Господин Дубинский и журналист, и блогер, и депутат.

 

Такой человек талантливый". 

Состоянием на сейчас в пресс-марафоне с Зеленском прошла только четвертая группа журналистов. То есть - 40 журналистов. Из 300. За 3,5 часа. Это значит, что при сохранении темпа на марафон нужно больше 26 часов 

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