ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО РАСПУСТИТ ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ ГОД, ЕСЛИ "ОНИ (ДЕПУТАТЫ - ред.) НАЧНУТ ЕСТЬ ДРУГ ДРУГА"

"Я не хочу ломать партию Слуга народа. Если она сами начнут есть друг друга, я через год их распущу", - заявил президент.

Также Зеленский намекнул депутату Александру Дубинскому, что вопросы взаимодействия Украины с МВФ - это вопросы правительства.

У президента спросили, действительно ли "Слуга народа" является "слугой МВФ".

Зеленский ответил, что говорил с Дубинским "откровенно". И что тема МВФ вообще не вопрос депутатов, а тема правительства.

"Господин Дубинский и журналист, и блогер, и депутат. Такой человек талантливый".

Состоянием на сейчас в пресс-марафоне с Зеленском прошла только четвертая группа журналистов. То есть - 40 журналистов. Из 300. За 3,5 часа. Это значит, что при сохранении темпа на марафон нужно больше 26 часов

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