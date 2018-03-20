Народный депутат Надежда Савченко заявила, что считает позорной нынешнюю власть и презирает ее. Соответствующее заявление она сделала в ходе заседания апелляционного суда по делу руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Она подчеркнула, что готова взять на поруки Рубана, в том числе потому, что он "любит Украину, может не любит власть, но ее не любит 99% украинцев". Нардеп напомнила, что он освобождал из плена украинцев.

"Луценко этим заниматься не будет. А нам нужны те, кто будет обменивать пленных. Луценко на Майдане сам призывал к свержению власти, следовательно к нему самому можно применить те статьи, которые инкриминируют Рубану", - подчеркнула Савченко.

"Я считаю эту власть позорной. Я публично заявляю, что презираю эту власть",- добавила нардеп.

20 марта, Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу адвокатов офицера-переговорщика Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке терактов, на его недавний арест без права выйти под залог.

Суд оставил меру пресечения без изменений, таким образом он остается под арестом.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения в АТО во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира