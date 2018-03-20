Российский оппозиционер и музыкант Алексей Лебединский заявил, что по результатам официальных выборов в России три четверти населения поддерживают международного преступника, войны, беспредел и насилие. Профессор Лебединский (в центре): Россия окончательно стала в глазах только мира опасным у...бищем Фото: Аркадий Бабченко / Facebook "По результатам официальных выборов Россия окончательно стала в глазах только мира опасным у...бищем. Это и есть самое страшное в состоявшихся выборах – теперь уже невозможно сказать, что лишь власть преступна, три четверти населения поддерживают международного преступника, вора и убийцу, поддерживают войны, беспредел и насилие, в том числе над собой", – написал он.Музыкант отметил, что бойкот выборов мог показать, что огромная часть населения не признает псевдодемократические игры российской власти, однако провалился из-за размежевания оппозиционных сил."Результаты выборов – сигнал цивилизованному миру о том, что Россию можно в случае новых агрессий с ее стороны уничтожать вместе с ее народом-рабом-убийцей-шовинистом, не церемонясь с жалкими 3-5% тихо и трусливо противостоящих режиму людей, которые даже не в состоянии проявить единство в действиях и решительность", – подчеркнул он.Лебединский посоветовал всем, кто имеет такую возможность, уезжать из России, потому что у президента РФ Владимира Путина остался только один козырь, – оружие."Поздравляю всех с выборами. Война будет. Не сомневайтесь", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1845370395486889 Позже музыкант добавил, что послал на х...й примерно 80 млн человек."По результатам выборов около 80% жителей России – либо злобные или тихие идиоты, либо натуральные жаждущие войны сволочи, либо убогие приспособленцы – те, кто голосовал за бандита Путина, коммуняку Грудинина (кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. – ), клинического психа и клоуна Жириновского (кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский. – ) – вместе их оказалось более 80%", – подчеркнул Лебединский. https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1846603695363559 Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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