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|Профессор Лебединский: 80% жителей РФ - злобные или тихие идиоты, жаждущие войны сволочи, или убогие приспособленцы
|20.03.2018 13:20
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https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1845370395486889
Позже музыкант добавил, что послал на х...й примерно 80 млн человек."По результатам выборов около 80% жителей России – либо злобные или тихие идиоты, либо натуральные жаждущие войны сволочи, либо убогие приспособленцы – те, кто голосовал за бандита Путина, коммуняку Грудинина (кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. – ), клинического психа и клоуна Жириновского (кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский. – ) – вместе их оказалось более 80%", – подчеркнул Лебединский.
https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1846603695363559
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов.
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