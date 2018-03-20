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|Суд Киева оставил Рубана под арестом
|20.03.2018 13:28
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Апелляционный суд отказал во взятии его на порукиАпелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на решение Шевченковского районного суда Киева от 9 марте об аресте его на два месяца и оставил его под стражей.
Фото: Сергій Нужненко
На заседании во вторник суд отказал защите Рубана в изменении ему меры пресечения на домашний арест, а также отказал во взятии его на поруки Внефракционный народный депутат Украины Надежды Савченко, пишет "Интерфакс-Украина" .
Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Владимира Рубана задержали утром 8 марта на пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев.
Согласно подозрению, предъявленной Рубленую, он готовил покушение на президента Петра Порошенко , руководителей силовых структур и других государственных деятелей. Согласно документу, в Рубана "не позднее 14 ноября 2017" возник план осуществить в Киеве теракт с целью запугивания населения и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были подорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.
Кроме того, Рубан якобы планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Все они должны были убить.
В то же время, сам Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там водитель и имел только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса.
"Все были в сговоре .... это организованная операция двух служб" , - заявил руководитель "Офицерского корпуса".