В Кишиневе покупатель подорвал гранату в магазине: два человека погибли По предварительной информации, покупатель подорвал гранату, выходя из магазина В одном из магазинов в Кишиневе (Молдова) на улице Матеевича прогремел взрыв. Фото: publika.md По имеющейся информации, два человека погибли, еще двое - ранены, передает местное издание publika.md . На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранительные органы. Территория возле магазина оцеплена. По предварительной информации, покупатель подорвал гранату, выходя из магазина после покупки сигарет. Среди погибших продавец и один мужчина. Еще двое пострадавших в момент взрыва находились в магазине. Напомним, что в зале игровых автоматов в городе Каменское Днепропетровской области произошел взрыв , в результате которого пострадали два человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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