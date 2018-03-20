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|В Кишиневе покупатель подорвал гранату в магазине: два человека погибли
|20.03.2018 13:36
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По предварительной информации, покупатель подорвал гранату, выходя из магазинаВ одном из магазинов в Кишиневе (Молдова) на улице Матеевича прогремел взрыв.
Фото: publika.md
По имеющейся информации, два человека погибли, еще двое - ранены, передает местное издание publika.md .
На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранительные органы. Территория возле магазина оцеплена.
По предварительной информации, покупатель подорвал гранату, выходя из магазина после покупки сигарет.
Среди погибших продавец и один мужчина. Еще двое пострадавших в момент взрыва находились в магазине.
Напомним, что в зале игровых автоматов в городе Каменское Днепропетровской области произошел взрыв , в результате которого пострадали два человека.