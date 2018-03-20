Сводка Новостей
- Аптон показала свои свадебные снимки на страницах издания Brides
- Порошенко: Есть чрезвычайно большие возможности для инвестиций как в Украину, так и в Катар
- Сестра Сенцова о его отравлении: Не буду комментировать эту параноидальную чушь
- Рубана подозревают в заговоре с целью насильственного свержения конституционного строя Украины и захвата власти – прокурор
- Кельми пройдет новый курс лечения от алкоголизма в Таиланде
|Профессор Лебединский: 80% жителей РФ - злобные или тихие идиоты, жаждущие войны сволочи или убогие приспособленцы
|20.03.2018 13:44
|
https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1845370395486889
Позже музыкант добавил, что послал на х...й примерно 80 млн человек."По результатам выборов около 80% жителей России – либо злобные или тихие идиоты, либо натуральные, жаждущие войны сволочи, либо убогие приспособленцы – те, кто голосовал за бандита Путина, коммуняку Грудинина (кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. – ), клинического психа и клоуна Жириновского (кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский. – ) – вместе их оказалось более 80%", – подчеркнул Лебединский.
https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1846603695363559
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов.
Поделитесь статьей с друзьями