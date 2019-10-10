В Украине не может быть референдума по поводу закона об особом статусе Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

По его словам, по этому поводу могут быть договоренности.

"Референдума по поводу того или иного закона у нас не может быть. У нас могут быть уже какие-то договоренности..Но я думаю, что это не в Нормандском процессе.. В нормандском процессе будут поднять темы красных линий, дальнейших шагов", - заявил Зеленский.

Также глава государства заявил, что закон могут обсуждать с обществом.

"Какой будет новый закон об особом статусе? Вот там пункты, эти красные линии, мы готовы обсуждать с обществом, с журналистами и только после этого с Верховной радой и только после этого голосовать", - заявил Зеленский

При этом Зеленский заявил, что, если не будет другого варианта, он вступит в прямые переговоры с Путиным:

"Если нормандский формат будет откладываться - если не будет разведения - мы будем искать другие форматы. Это Минск и прямые переговоры мои с президентом РФ. Это уже один раз сработало", - Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он имеет варианты даты проведения саммита в "нормандском формате", но еще состоятся переговоры Германии и Франции, которые согласуют сроки и предложат их российской стороне.

"Поэтому по поводу даты я хочу сказать, вчера я говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, и мы поднимали этот вопрос. Они будут обсуждать этот вопрос с французской стороной. Ну, не буду говорить, когда, в ближайший день, - ну, просто я не хочу, это, видимо, просто информация, она должна об этом говорить. И потом они будут дату предлагать российской стороне. Смотрите, у меня есть варианты даты, у меня они уже есть, варианты даты, на которые мы соглашаемся", - заявил Зеленский.

Он объяснил спешку в этом вопросе необходимостью как можно скорее прекратить боевые действия, потому что на Донбассе гибнут люди.

"Потому что я считаю каждый день. У меня очень просто. Один день – ну, слава Богу, пару дней у нас никто не погиб, - но я считаю очень просто: один день... ну, честно, такая статистика – два дня – один человек. Все говорят, а куда ты быстро, куда ты рвешься в нормандский формат. Я рвусь, у меня вот такая табличка с фамилиями. Два дня – один человек. Вот вам и статистика. Так мне надо спешить или не надо?", - заявил Зеленский.

Если на Донбассе не состоится разведения войск - тогда не произойдет встреча в нормандском формате. Об этом заявил также президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

По словам президента, разведения войск на Донбассе не произойдет, пока туда будут приезжать "разные люди".

"Смотрите, мы должны контролировать с вами границу. Должны - 100% .. Миротворцы - одно из путей. О разведении я так вам скажу. Пока туда будут приезжать разные люди, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать - разведения не будет. Не будет разведения войск - не будет нормандского формата", - сказал Зеленский.

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