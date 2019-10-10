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|Зеленский заявил, что референдума по Донбассу не будет, но он готов вступить в прямые переговоры с Путиным
|10.10.2019 13:07
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В Украине не может быть референдума по поводу закона об особом статусе Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.
По его словам, по этому поводу могут быть договоренности.
Также глава государства заявил, что закон могут обсуждать с обществом.
При этом Зеленский заявил, что, если не будет другого варианта, он вступит в прямые переговоры с Путиным:
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он имеет варианты даты проведения саммита в "нормандском формате", но еще состоятся переговоры Германии и Франции, которые согласуют сроки и предложат их российской стороне.
Он объяснил спешку в этом вопросе необходимостью как можно скорее прекратить боевые действия, потому что на Донбассе гибнут люди.
Если на Донбассе не состоится разведения войск - тогда не произойдет встреча в нормандском формате. Об этом заявил также президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.
По словам президента, разведения войск на Донбассе не произойдет, пока туда будут приезжать "разные люди".