Сводка Новостей
- Аптон показала свои свадебные снимки на страницах издания Brides
- Порошенко: Есть чрезвычайно большие возможности для инвестиций как в Украину, так и в Катар
- Сестра Сенцова о его отравлении: Не буду комментировать эту параноидальную чушь
- Рубана подозревают в заговоре с целью насильственного свержения конституционного строя Украины и захвата власти – прокурор
- Кельми пройдет новый курс лечения от алкоголизма в Таиланде
|В Кении умер последний в мире самец северного белого носорога
|20.03.2018 13:52
|
Статуя в Нью-Йорке, изображающая трех последних северных белых носорогов. Фото: ЕРА
Судан сумел избежать смерти в 70-х годах, когда его увезли в чешский зоопарк, в Африку его вернули в последние его годы. Носорог стал отцом для двух женских особей. В зоопарке отметили, что специалисты взяли образцы его генетического материала, что дает надежду на воссоздание вида в будущем.После смерти Судана на планете остаются только два северных белых носорога – самки Наджин и Фату.
It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dv * r Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1— Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 березня 2018 р.
Поделитесь статьей с друзьями