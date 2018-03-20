После смерти Судана на планете остались только два северных белых носорога – самки Наджин и Фату. Судану было 45 лет Фото: ЕРА Об этом сообщает пресс-служба заповедника Ol Pejeta в Twitter.Решение усыпить 45-летнее животное приняли ветеринары из Службы охраны дикой природы Кении, заповедника и чешского зоопарка "Двур Карлове", где раньше жил носорог.Животное страдало от возрастных болезней, которые привели к дегенеративным изменениям в мышцах и костях. В последние сутки его состояние ухудшилось: носорог не мог встать и сильно страдал. Статуя в Нью-Йорке, изображающая трех последних северных белых носорогов. Фото: ЕРА Судан сумел избежать смерти в 70-х годах, когда его увезли в чешский зоопарк, в Африку его вернули в последние его годы. Носорог стал отцом для двух женских особей. В зоопарке отметили, что специалисты взяли образцы его генетического материала, что дает надежду на воссоздание вида в будущем.После смерти Судана на планете остаются только два северных белых носорога – самки Наджин и Фату. It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dv * r Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 березня 2018 р. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки его pejeta белых носорога носорог Теги: мир