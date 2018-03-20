Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что продолжается "безвизовый прорыв" со странами Персидского залива. Климкин: Привет из Катара! Фото: ЕРА "Привет из Катара! Подписал несколько соглашений, между них – о безвизе с Катаром. Безвизовый прорыв в заливе и не только продолжается", – написал Климкин. Привіт з Катару :) підписав кілька угод, серед них - #безвіз з Катаром. Безвізовий прорив в Затоці і не тільки триває :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 марта 2018 г. В ноябре 2017 года Климкин заявлял, что работает над введением безвизового режима с Кувейтом и Катаром, а также над упрощением визового режима с Саудовской Аравией. По его словам, украинцы смогут совершать безвизовые поездки почти во все страны Персидского залива.1 ноября Порошенко сообщил о договоренности об отмене визового режима с Саудовской Аравией.2 ноября президент Украины заявил, что безвиз с ОАЭ заработает в декабре.18 марта Порошенко и эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах достигли договоренности об упрощении визового режима между двумя странами.Прибрежными странами Персидского залива являются Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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