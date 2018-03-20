Участники акции утверждают, что в гибели исполняющего обязанности председателя Николаевского аэропорта Владислава Волошина виноваты чиновники Николаевской облгосадминистрации. Активисты утверждают, что чиновники ОГА оказывали давление на Волошина Фото: hromadske.ua Участники акции заявили, что в гибели исполняющего обязанности председателя Николаевского аэропорта Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА.Они утверждают, что чиновники оказывали давление на Волошина, требуя подписать незаконные документы, а именно акты выполненных работ по ремонту аэропорта.Волошин был летчиком-штурмовиком, участвовал в антитеррористической операции на Донбассе, был сбит над оккупированным районом и сумел вернуться на подконтрольную украинским войскам территорию.И.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Волошин был назначен в январе 2018 года. С июля 2017 года он был замдиректора этого аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета, скончался спустя некоторое время в больнице скорой помощи Николаева.Аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся 4 января 2018 года. Победу в торгах одержала киевская компания ЕИС. 2 марта издание "НикВести" сообщило, что по поручению председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко Волошин разорвал договор с победившей компанией.Поручение губернатора фигурирует в телефонной переписке Волошина за месяц до смерти. Местный журналист Андрей Лохматов сообщил в Facebook со ссылкой на источник в аэропорту, что Волошин был шокирован поручением Савченко разорвать договор с ЕИС.И.о. директора аэропорта также писал знакомому о "суицидальных мыслях".19 марта Савченко прокомментировал самоубийство Волошина. "Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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