20 марта был подписан ряд соглашений между правительствами Украины и Катара. Порошенко встретился с эмиром Катара Фото: president.gov.ua "Подписание документа будет помогать активизации взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между двумя государствами в военно-технической сфере с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности", – говорится в сообщении.Также пресс-служба отметила, что было подписано межправительственное соглашение об отмене двойного налогообложения, а также о создании комиссии по экономическому, техническому и торговому сотрудничеству.Кроме этого, правительства стран подписали соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций.Также на встрече было подписано соглашение о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Университетом Катара."Документ будет помогать налаживанию практического сотрудничества между ведущими учебными заведениями Украины и Катара, активизации студенческих контактов, обмена опытом между преподавателями и учеными и тому подобное", – говорится в сообщении.Президент Украины Петр Порошенко и украинская делегация 20 марта пребывают с визитом в Катаре. Глава Укринского государства встретился с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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