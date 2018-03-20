20 марта был подписан ряд соглашений между правительствами Украины
и Катара. Порошенко встретился с эмиром Катара Фото:
president.gov.ua "Подписание документа будет помогать активизации
взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между двумя
государствами в военно-технической сфере с использованием новейших
научных и технических достижений в оборонной
промышленности", – говорится в сообщении.Также пресс-служба
отметила, что было подписано межправительственное соглашение об
отмене двойного налогообложения, а также о создании комиссии по
экономическому, техническому и торговому сотрудничеству.Кроме
этого, правительства стран подписали соглашение о содействии и
взаимной защите инвестиций.Также на встрече было подписано
соглашение о взаимопонимании между Киевским национальным
университетом имени Тараса Шевченко и Университетом
Катара."Документ будет помогать налаживанию практического
сотрудничества между ведущими учебными заведениями Украины и
Катара, активизации студенческих контактов, обмена опытом между
преподавателями и учеными и тому подобное", – говорится в
сообщении.Президент Украины Петр Порошенко и украинская делегация
20 марта пребывают с визитом в Катаре. Глава Укринского
государства встретился с эмиром Государства Катар шейхом
Тамимом бин Хамадом Аль Тани.Министр иностранных дел Павел Климкин
сообщил, что Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом
режиме.
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