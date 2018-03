С этим вопросом многие владельцы сталкиваются после того, как их детище сошло со стапеля web дизайнера и уже наполнено товарами. Фото: pixabay.com Заказывать SEO продвижение, но в конкурентных нишах результата можно ждать три–шесть, а то и 12 месяцев. Альтернативой SEO может выступить поисковая контекстная реклама интернет магазина, которая делится на два вида: реклама по категориям и реклама по конкретным моделям товаров. Ниже мы расскажем подробнее о них.Категорийная реклама для интернет магазина – особенности, плюсы и минусы – это реклама, в которой на требование включающий категорию товара, юзеру будет отображено объявление с искомым товаром – "купить плазменный телевизор" или "амортизатор sachs Киев", и после клика приведет на страницу категории, то есть на выборку со всеми плазменными телевизорами или амортизаторами.В случае такого поиска клиент не уверен на 100%, какую модель, а в некоторых случаях и фирму производителя, он ищет. Вести такого клиента нужно на категорию с интересующим его товаром, а дальше он будет выбирать продукт по только ему одному известным характеристикам.Основные плюсы запросов, включающих категорию товара: большой охват, слава довольно высокая;

несложно настроить рекламную кампанию, если подходить с умом. Основные минусы запросов по категориям для интернет-магазина: неполная готовность клиента к покупке, так как он не знает на 100%, чего хочет;

высокая стоимость запросов;

большая конкуренция. Запросы по общим категориям товаров стоят дороже, но и трафика от них больше, в отличие от товарных, про которые мы поговорим ниже. – это метод, при котором на требование, вбиваемый в строку поиска, показывается релевантное объявление с моделью или артикулом искомого товара.Клиент, выполнявший поиск с использованием запроса с моделью товара, знает, чего он хочет. Это говорит о готовности к покупке, и с точки зрения бизнеса такой пользователь будет целевым. На картинке выше видно, как ищут модель амортизаторов.Основные отличия поисковой товарной рекламы от категорийной: наличие цен в объявлении;

показываются только товары, которые есть в наличии;

в объявлениях всегда актуальные цены;

клиенты, которые ищут конкретную модель товара, более целевые;

запросы по модели или артикулу стоят дешевле категорийных. Давайте рассмотрим основные преимущества товарной рекламы для интернет-магазина: товарные запросы стоят значительно дешевле категорийных;

более целевые клиенты, готовые совершить покупку;

в объявление выводится актуальная цена на товар;

есть возможность отследить интерес по каждому товару, сделав скидки и увеличив продажи. К минусам можно отнести: Большой объем работы, ведь иногда приходится настраивать рекламу для 3000 – 5000 товаров, а без специальных инструментов это невыполнимо.

Для подмены цены в режиме онлайн используются специальные программные скрипты, в которых нужно разбираться.

Увеличение расходов на рекламу, ведь для продвижения товарных позиций нужно выделять отдельный бюджет. Один клик стоимостью 1 грн. по одному объявлению для 1000 товаров, может потратить в сумме 1000 грн.

Но данные минусы являются минусами только для человека, который столкнулся с этим в первый раз. Лучше обратиться к профильным специалистам, и тогда вы получите действительно качественно настроенную рекламу. При желании можно настроить РК самому, но тогда все риски по настройке лягут на ваши плечи, можно потратить деньги и не получить желаемого результата. хотим еще раз подчеркнуть: товарная реклама для интернет-магазина – это эффективный инструмент интернет-маркетинга, способный работать как самостоятельно, так и в комплексе, приводя клиентов, которые сформировали желание и ищут товар.Если вы ограничены бюджетом на рекламу и хотите тратить деньги только на целевых клиентов, это лучший инструмент. Ведь можно выбрать отдельные, максимально прибыльные товары из каждой категории, и рекламировать только их.Когда стоит задача усиления потока клиентов на сайт, а вы используете все инструменты привлечения, настройте товарную рекламу, и целевых клиентов станет значительно больше!

