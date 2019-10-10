Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления пятого президента Петра Порошенко относительно "формулы Штайнмайера".

Зеленский заявил, что Порошенко забывает, что он уже не президент.

"Коммуникационно я считаю, что наши ребята проиграли. Мы действительно не докоммуницировали с людьми. Это ошибка. В наших шагах ни одной ошибки не было. Ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент ", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Порошенко подталкивает людей, чтобы они вышли на протест.

"Я боюсь, что это физически для него проблема. Он против разведения. Ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан. Он подталкивает людей", - заявил Зеленский.

"Я готов к Майдану, к которому подталкивает Порошенко, но уверяю - кровопролития не будет." - Заявил президент . Для Петра Порошенко это явный сигнал, если он будет продолжать расшатывать ситуацию в стране, то действующая власть будет готова нейтрализовать всех причастных.

Если на Донбассе не состоится разведения войск - тогда не произойдет встреча в нормандском формате. Об этом заявил также президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

По словам президента, разведения войск на Донбассе не произойдет, пока туда будут приезжать "разные люди".

"Смотрите, мы должны контролировать с вами границу. Должны - 100% .. Миротворцы - одно из путей. О разведении я так вам скажу. Пока туда будут приезжать разные люди, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать - разведения не будет. Не будет разведения войск - не будет нормандского формата", - сказал Зеленский.

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