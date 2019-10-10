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- "Он забывает, что он уже не президент": Зеленский вспомнил про Порошенко
- Зеленский заявил, что референдума по Донбассу не будет, но он готов вступить в прямые переговоры с Путиным
|"Он забывает, что он уже не президент": Зеленский вспомнил про Порошенко
|10.10.2019 13:26
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Президент
Зеленский заявил, что Порошенко забывает, что он уже не президент.
По словам Зеленского, Порошенко подталкивает людей, чтобы они вышли на протест.
Если на Донбассе не состоится разведения войск - тогда не произойдет встреча в нормандском формате. Об этом заявил также президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.
По словам президента, разведения войск на Донбассе не произойдет, пока туда будут приезжать "разные люди".