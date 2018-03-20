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Аптон показала свои свадебные снимки на страницах издания Brides
20.03.2018 15:04
Американская модель Кейт Аптон поделилась новыми свадебными фотографиями. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Аптон: Рада поделиться свадебной историей Фото: kateupton / Instagram Снимки Аптон показала в Instagram."Так рада поделиться нашей с Джастином свадебной историей", – написала она.

So excited to share my and @justinverlander’s wedding story in this month’s @brides magazine! Over the next week, I’ll be posting some of our favorite moments from the happiest day of my life! *

Публикация от Kate Upton (@kateupton) 13 Мар 2018 в 11:23 PDT

Final touches *

Публикация от Kate Upton (@kateupton) 14 Мар 2018 в 10:58 PDT

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Публикация от Kate Upton (@kateupton) 15 Мар 2018 в 9:22 PDT

My HUSBAND!!! * #justmarried

Публикация от Kate Upton (@kateupton) 16 Мар 2018 в 9:34 PDT

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Публикация от Kate Upton (@kateupton) 18 Мар 2018 в 10:36 PDT
Номер журнала Brides со снимками свадьбы Аптон выйдет в апреле 2018 года.Кейт Аптон вышла замуж за бейсболиста Джастина Верландера 4 ноября 2017 года в Тоскане (Италия). Фото торжества Аптон обнародовала более чем через месяц после события.Аптон и Верландер до свадьбы встречались три года.

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