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|Модель plus size Грэм на пляже засветила целлюлит
|20.03.2018 15:12
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New suit - who dis? Drops in May *Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 17 Мар 2018 в 9:12 PDT
Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus-size-моделью появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
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