Трамп в любой момент может отменить их

"Передала советнику по экономическим вопросам посольства США в Украине Дж. Полу Шутте письмо @VGroysman руководству США относительно исключения металлургической продукции из-под действия мер. Необходимо обеспечить доступ продукции на рынок США, который является традиционным # экспорт @kabmin_ua @mineconomdev" , - написала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская на своей странице в Facebook .

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключение для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий североамериканской соглашения о свободной торговле (NAFTA). Решение вступает в силу 23 марта. При этом Трамп в любой момент может отменить их или изменить условия в одном или обоих документах сразу.

Представители украинских металлургических предприятий обратились к правительству за поддержкой относительно возможных пошлин, о чем шла речь на рабочем совещании во главе с первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Кубивым и заместителем министра - торговым представителем Никольский 12 марта.