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|Украина направила США просьбу о выводе из-под действия пошлин Америки украинской металлопродукции
|20.03.2018 15:12
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Трамп в любой момент может отменить ихМинистерство экономического развития и торговли (МЭРТ) направило США просьбу о выводе украинской металлопродукции из-под действия 25% импортных пошлин на украинский металлопродукции.
Фото: nd.zp.ua
"Передала советнику по экономическим вопросам посольства США в Украине Дж. Полу Шутте письмо @VGroysman руководству США относительно исключения металлургической продукции из-под действия мер. Необходимо обеспечить доступ продукции на рынок США, который является традиционным # экспорт @kabmin_ua @mineconomdev" , - написала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская на своей странице в Facebook .
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключение для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий североамериканской соглашения о свободной торговле (NAFTA). Решение вступает в силу 23 марта. При этом Трамп в любой момент может отменить их или изменить условия в одном или обоих документах сразу.
Представители украинских металлургических предприятий обратились к правительству за поддержкой относительно возможных пошлин, о чем шла речь на рабочем совещании во главе с первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Кубивым и заместителем министра - торговым представителем Никольский 12 марта.
По данным таможенной статистики Государственной фискальной службы, украинский экспорт черных металлов в 2017 году вырос на 20% по сравнению с 2016 годом - до $ 8665000000. На черные металлы за прошлый год выпало 20,03% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,93% предыдущего. Импорт аналогичной продукции вырос в прошлом году на 42% - до $ 1134000000.