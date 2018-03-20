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|Звезда сериала "Секс и город" Синтия Никсон будет бороться за пост губернатора Нью-Йорка
|20.03.2018 15:28
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I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.
Синтия Никсон в сериале "Секс и город" исполнила роль Миранды.Никсон поддерживает Демократическую партию США. Ранее она участвовала в программе по поддержке легализации однополых браков.Выборы губернатора Нью-Йорка пройдут 6 ноября 2018 года.
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