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Звезда сериала "Секс и город" Синтия Никсон будет бороться за пост губернатора Нью-Йорка
20.03.2018 15:28
Американская актриса Синтия Никсон намерена строить карьеру политика. Синтия Никсон: Я люблю Нью-Йорк, и сегодня объявляю о выдвижении в губернаторы Фото: EPA "Я люблю Нью-Йорк, и сегодня объявляю о выдвижении в губернаторы", – написала она.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.
Синтия Никсон в сериале "Секс и город" исполнила роль Миранды.Никсон поддерживает Демократическую партию США. Ранее она участвовала в программе по поддержке легализации однополых браков.Выборы губернатора Нью-Йорка пройдут 6 ноября 2018 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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