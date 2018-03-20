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В Лондоне из-за запаха дыма эвакуировали вокзал
20.03.2018 15:28
В Лондоне из-за запаха дыма эвакуировали вокзал
Работники чрезвычайных служб предупредили о возможных задержках в движении транспорта
В Лондоне после сообщений о запахе дыма закрывали вокзал Виктория.
В Лондоне из-за запаха дыма эвакуировали вокзал Фото: google.com

"Пожарных вызвали на вокзал Виктория, чтобы прояснить причину запаха дыма. На месте находятся две бригады", - сообщили в пожарной службе Лондона, передает издание Express .

При этом работники чрезвычайных служб предупредили о возможных задержках в движении транспорта.

Дополнительных деталей инцидента не сообщается.

Вокзал Виктория уже эвакуировали ранее в этом месяце по сигналу тревоги, когда 8 марта всех пассажиров попросили покинуть здание. Тогда полиция возобновила работу вокзала через полчаса после начала эвакуации.

Напомним, что м айже полутора тысяч человек были эвакуированы из ночного клуба и отеля с туристического района Вест-Энд в Лондоне из-за утечки газа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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