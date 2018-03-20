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|В Лондоне из-за запаха дыма эвакуировали вокзал
|20.03.2018 15:28
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Работники чрезвычайных служб предупредили о возможных задержках в движении транспортаВ Лондоне после сообщений о запахе дыма закрывали вокзал Виктория.
Фото: google.com
"Пожарных вызвали на вокзал Виктория, чтобы прояснить причину запаха дыма. На месте находятся две бригады", - сообщили в пожарной службе Лондона, передает издание Express .
При этом работники чрезвычайных служб предупредили о возможных задержках в движении транспорта.
Дополнительных деталей инцидента не сообщается.
Вокзал Виктория уже эвакуировали ранее в этом месяце по сигналу тревоги, когда 8 марта всех пассажиров попросили покинуть здание. Тогда полиция возобновила работу вокзала через полчаса после начала эвакуации.
Напомним, что м айже полутора тысяч человек были эвакуированы из ночного клуба и отеля с туристического района Вест-Энд в Лондоне из-за утечки газа.