Михаил Подоляк

Но который, кстати, и составляет 80-90% всех человеческих разговоров (эксперимент для собственных Я проведите).

Все как в естественном общении. Конечно же, много речевого мусора, который не отдельно нужен.

Нет, я понимаю, конечно, что мы всегда хотим идеального.

Ну чтобы с иголочки, ответы на зубок, а на любой вопрос (даже самый идиотский) получать в трёх вариантах репрезентативные ответы...

Но во-первых, это все-таки живое общение.

Многочасовое живое общение с большой группой незнакомых людей, многие из которых циничны и хитры. Потому что журналисты).

И это совсем не тоже самое, что давать «согласованное елейное интервью» в кругу приятных паркетных медийщиков... Во/вторых, этот формат и предполагает только живую, личную, незамутненную реакцию. Даже некоторую растерянность.

Даже неготовность отвечать. Зеленский показывает себя, прежде только, как обыкновенный человек, натянувший на себя черт знает какой общественный груз.

Но точно не как традиционная для наших широт «лживая кукла», которой написали жёсткие ответы и который изящно презентует только ложь. И не надо повторять, что это ведь президент, а потому...) Президент должен отличаться от простого смертного?...



... В-третьих, никаких особых сценариев нет и близко. И это отлично. Потому что сценарий - это всегда то, что мы уже знаем. Иначе, сценарий - это всегда восторженная «правда» (даже если ложь) только для своих. И обязательно «неправда» (даже если истина) для всех прочих...

В-четвёртых, Зеленский интересен именно своей непосредственностью. Реакцией на окружающий мир. Потому что именно это и ломает стереотипы. Делает его частью страны, а не традиционным для нас властным паханом, небожителем...

В-пятых нелепо ожидать от Зеленского всезнайства. Он искренен, не знает все ответы, сомневается, пытается рассуждать. И это супер. В нем нет пафоса и звездности (читай - звезданутости). Той самой непогрешимости и богоизбранности, которая так раздражала в Ющенко и тем более в Порошенко...



... Проблема Зеленского - это его окружение, которое не готово реально играть роль супер-экспертов, часто делая выбор в пользу мелкой личной корысти.

Но окружение всегда проблема у всех наших топов.

Короче, во всем этом есть ошибки и сомнения. Но разве мы действительно хотели видеть президента суперменом с лицом Эйнштейна?)...



... Очевидно также, что оппоненты заядло критикуют формат.

В пух и прах. Ядом уже исходят.

Инфантильной иронией).

Потому что оппонентам нужен тот самый движ, когда нормальное (то, которого и близко не было вчера) нужно все равно ненавидеть. Потому что нормальное прогнало уродливое).

Очевидно также, что они пытаются вывести ВА из психологического комфорта своими стандартным перфомансами и пикетами с предсказуемым набором претензий типа «а где суфлёр Богдан?»)

И?..