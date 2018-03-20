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|Жданов: Украинские паралимпийцы получили государственные денежные вознаграждения
|20.03.2018 15:44
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18 марта в Пхенчхане завершились зимние Паралимпийские игры 2018 года. Первое место заняла паралимпийская сборная США.Украину на Играх представлял 31 спортсмен, они завершили соревнование на шестом месте в общем медальном зачете. В активе сборной Украины 22 медали: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.19 марта заместитель министра молодежи и спорта Николай Даневич сообщил, что Украина выплатит призерам зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане более 90 млн грн. За первое место каждый спортмен получит $125 тыс., за второе место – $80 тыс., за третье место – $55 тыс.
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