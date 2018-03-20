По словам министра молодежи и спорта Игоря Жданова, в 2018 году государственные денежные выплаты паралимпийским призерам впервые сравнялись с олимпийскими. В активе паралимпийской сборной Украины 22 медали: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых Фото: Ігор Жданов / Facebook на общую сумму 90 миллионов гривен. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook.Он отметил, что в этом году впервые вознаграждения паралимпийским призерам сравнялись с выплатами олимпийским призерам. https://www.facebook.com/zhdanovihor/posts/1579155455535983 18 марта в Пхенчхане завершились зимние Паралимпийские игры 2018 года. Первое место заняла паралимпийская сборная США.Украину на Играх представлял 31 спортсмен, они завершили соревнование на шестом месте в общем медальном зачете. В активе сборной Украины 22 медали: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.19 марта заместитель министра молодежи и спорта Николай Даневич сообщил, что Украина выплатит призерам зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане более 90 млн грн. За первое место каждый спортмен получит $125 тыс., за второе место – $80 тыс., за третье место – $55 тыс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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