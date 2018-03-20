Захватив квад, и деловые расширила свое присутствие в южных углах сирийской столицы

Об этом сообщает The Associated Press .

Боевики и деловые поздно вечером в понедельник, 19 марта, захватили окраину Дамаска квад, которая была оставлена незанятой, поскольку правительственные войска сосредоточились на военной операции по возвращению контроля над восточной Гутой .

В Сирийский центр по мониторингу прав человека сообщили, что 36 военнослужащих и проправительственных повстанцев были убиты в ходе столкновений за район квад.

Захватив квад, и деловые расширила свое присутствие в южных углах сирийской столицы, после удержания в течение многих лет соседнего района Хаджри Аль-Асвад и палестинского лагеря "Ярмук".

Боевики и деловые в Twitter распространили свое заявление, где сообщается о захвате района квад.

Квад находился под контролем повстанцев, пока они не сдали эту территорию правительственным силам неделю назад после длительной осады.

Более 1000 повстанцев вместе с семьями решили оставить окрестности на севере страны вместо того, чтобы подчиниться правительству.