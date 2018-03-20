Сводка Новостей
- Депутат Яценко проголосовал за шесть депутатов одним махом - ВИДЕО
- Фаны киевского "Динамо" требуют запретить символику террористов "ДНР" и "ЛНР" на стадионах
- Холодницкий рассматривает выход в отставку
- Савченко: Коллеги в Раде советовали запустить в вентиляцию газ и сделать газовую камеру. Такой сценарий тоже был
- Президент Словакии попросил представить новый состав правительства вместо предложенного
|Банковая заказала мою физическую ликвидацию. Савченко
|20.03.2018 15:47
|
Народный депутат Надежда Савченко заявляет, из Администрации президента издавались приказы о ее ликвидации.
Об этом она рассказала на брифинге во вторник.
"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой на мою физическую ликвидацию, от Администрации президента, от Таранова (), вскоре после чего он погиб", - заявила Савченко.
По ее словам, второе такое предупреждение она получила от внешней разведки.
"Моя сестра лично ездила общаться с Кондратюком Валерием (тогда начальником Главного управления разведки - ред.), чтобы это остановить", - говорит нардеп.
Она заявила, что было и третье предупреждение о заказе ее убийства от Банковой.
Ей тогда назвали подразделение специальных сил назначения, которое должно было выполнять заказ.