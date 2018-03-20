Народный депутат Надежда Савченко заявляет, из Администрации президента издавались приказы о ее ликвидации.

Об этом она рассказала на брифинге во вторник.

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой на мою физическую ликвидацию, от Администрации президента, от Таранова (), вскоре после чего он погиб", - заявила Савченко.

По ее словам, второе такое предупреждение она получила от внешней разведки.

"Моя сестра лично ездила общаться с Кондратюком Валерием (тогда начальником Главного управления разведки - ред.), чтобы это остановить", - говорит нардеп.

Она заявила, что было и третье предупреждение о заказе ее убийства от Банковой.

Ей тогда назвали подразделение специальных сил назначения, которое должно было выполнять заказ.

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