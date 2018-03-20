Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинских спортсменов, которые вернулись с Паралимпиады в Пхенчхане. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман – паралимпийцам: Ваша победа – наша гордость, ваша сила – пример для каждого из нас Фото: EPA "Мы познакомились не так давно, но я точно знаю, все то, что помогает вам быть лучшими, мы делали и делаем. Мы впервые ликвидировали дискриминацию, когда олимпийцы получали вознаграждения больше, чем паралимпийцы. Сегодня паралимпийцы и их тренеры получают точно такие выплаты, как и олимпийские спортсмены. Ваша победа – наша гордость, ваша сила – пример для каждого из нас", – сказал Гройсман.Заместитель министра молодежи и спорта Николай Даневич 19 марта заявлял, что Украина выплатит призерам зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане более 90 млн грн. За первое место каждый спортмен получит $125 тыс., за второе место – $80 тыс., за третье место – $55 тыс.18 марта в Пхенчхане завершились зимние Паралимпийские игры 2018 года. Первое место заняла паралимпийская сборная США.Украину на Играх представлял 31 спортсмен, они завершили соревнование на шестом месте в общем медальном зачете. В активе сборной Украины 22 медали: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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