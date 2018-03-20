Авиакомпания будет осуществлять четыре раза в неделю

Партнерство с авиакомпанией Swiss позволит Украинский путешествовать в Швейцарию четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, сообщает пресс-служба компании.

"Интерфакс-Украина" пишет, что авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, намерены во время летней навигации 2018 увеличить количество рейсов в Киев.

Так, авиакомпания Lufthansa предложит шесть дополнительных рейсов в неделю из Франкфурта в Киев с 25 марта 2018 года, а авиакомпания Swiss вернется к работе на украинском маршруте и выполнять четыре рейса в неделю в Цюрих с 26 марта 2018 года.

Увеличивая количество рейсов из Франкфурта с 14 до 20 в неделю, Lufthansa дополнительно предоставлять шесть недельных рейсов ежедневно, кроме субботы, самолетами серии Airbus-320, предложив своим пассажирам места бизнес и эконом-класса.

Компания Swiss выполнять четыре рейса в неделю на самолетах А320, предложив места бизнес- и эконом-класса.